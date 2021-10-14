Про це повідомляє американське видання The New York Times.
У Білому домі пояснили, що поки немає точної дати, коли іноземці зможуть перетинати сухопутний кордон з боку Мексики та Канади. Її мають узгодити та оголосити згодом. Також буде встановлено нові вимоги для мандрівників як сушею, так і повітрям.
До цього США дозволили приїжджати на територію країни повністю вакцинованим авіапасажирам. Після перетину кордону їм потрібно було додатково здати тест на коронавірус.
Загалом, кордони з США було закрито з березня 2020 року. Передусім це стосувалося мандрівників з Великої Британії, Китаю та країн Європейського Союзу. Пізніше, після появи нових мутацій коронавірусу, до списку додали Бразилію та Індію.
У Канаді рішення США поки не прокоментували.
У Мексиці президент Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав повідомлення “хорошою новиною”, а очільник міністерства закордонних справ Марсело Ебрард сказав, що це дозволить “активізувати й прискорити економічний ріст регіонів на півночі Мексики”.
З 9 серпня в Канаду можуть приїжджати американські громадяни й резиденти США. Для цього потрібно бути повністю вакцинованим проти коронавірусу. Безпосередньо перед в’їздом до Канади всі туристи мають пройти молекулярний тест на COVID-19, навіть якщо вони повністю вакциновані проти коронавірусу.
- Напередодні Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.