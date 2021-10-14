На початку листопада США відкриють свої сухопутні кордони для повністю вакцинованих мандрівників з Мексики та Канади. Це відбуватиметься у два етапи.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

У Білому домі пояснили, що поки немає точної дати, коли іноземці зможуть перетинати сухопутний кордон з боку Мексики та Канади. Її мають узгодити та оголосити згодом. Також буде встановлено нові вимоги для мандрівників як сушею, так і повітрям.

До цього США дозволили приїжджати на територію країни повністю вакцинованим авіапасажирам. Після перетину кордону їм потрібно було додатково здати тест на коронавірус.

Загалом, кордони з США було закрито з березня 2020 року. Передусім це стосувалося мандрівників з Великої Британії, Китаю та країн Європейського Союзу. Пізніше, після появи нових мутацій коронавірусу, до списку додали Бразилію та Індію.

Коли ж влада США оголосила готовність відкрити кордони з Канадою, тамтешня влада відмовилася від аналогічних дій. Канадський уряд вирішив спочатку вакцинувати проти коронавірусу хоча б однією дозою щонайменше 70% населення. Тепер, коли кордони все ж відкриють, процедура має пройти два етапи. Спочатку планується дозволити в’їзд на територію США людям, які здійснюють несуттєві поїздки (візит до рідних чи туризм), а з січня 2022 року (орієнтовна дата, – ред.) перетнути кордон із США можливо буде тільки за наявності доказів вакцинації проти коронавірусу. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що такі перехідні етапи дозволять плавно перейти до “пропускного режиму нової реальності”. Зокрема, це стосуватиметься водіїв вантажних автомобілів, які перевозять товари між країнами.

У Канаді рішення США поки не прокоментували.

У Мексиці президент Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав повідомлення “хорошою новиною”, а очільник міністерства закордонних справ Марсело Ебрард сказав, що це дозволить “активізувати й прискорити економічний ріст регіонів на півночі Мексики”.

З 9 серпня в Канаду можуть приїжджати американські громадяни й резиденти США. Для цього потрібно бути повністю вакцинованим проти коронавірусу. Безпосередньо перед в’їздом до Канади всі туристи мають пройти молекулярний тест на COVID-19, навіть якщо вони повністю вакциновані проти коронавірусу.