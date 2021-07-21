США продовжили обмеження щодо відкриття кордону з Канадою до 21 серпня. При цьому, Канада відкрила свій кордон для американців з 9 серпня.

Про це повідомляє видання Politico.

Адміністрація президента США Джо Байдена відновила всі чинні обмеження як мінімум на місяць. Це свідчить про те, що країни не змогли домовитись про спільні правила щодо перетину кордону. Відповідне рішення американський уряд ухвалив через два дні після того, як про пом’якшення обмежень повідомили в Канаді.

Важливо, що обмеження щодо в’їзду на американську територію діятимуть до 21 серпня, але їх можуть змінити чи скасувати раніше.

“В документі оголосили про рішення міністра внутрішньої безпеки продовжити тимчасові обмеження щодо поїздок осіб з Канади в США через наземні пункти пропуску… Поїздки буде обмежено, але за необхідності громадян пускатимуть в обидві країни”, – повідомили в офісі профільного міністерства.

Як відомо, з 9 серпня в Канаду зможуть приїжджати американські громадяни й резиденти США. Ті, хто збираються приїхати в Канаду, мають бути повністю вакциновані проти коронавірусу.

Якщо цей крок себе виправдає, до 7 вересня Канада відкриє свої кордони для інших іноземних туристів.

Окрім обов’язкової вакцинації, всі туристи мають використовувати ArriveCAN, спеціальний застосунок для відправлення контактної інформації про туристів. Прикордонна служба перевірить, чи має право конкретний громадянин приїжджати до Канади та дасть відповідь. Також після цієї заявки буде прийнято рішення щодо того, чи потрібно тій чи іншій особі проходити карантин після перетину кордону.

Безпосередньо перед в’їздом до Канади, всі туристи мають пройти молекулярний тест на COVID-19, навіть якщо вони повністю вакциновані проти коронавірусу. Але після 9 серпня почнуть діяти скоректовані правила щодо проходження тестування. Що вони передбачають – поки невідомо.

Якщо турист надасть неправдиву інформацію щодо вакцинації проти коронавірусу, йому загрожуватиме штраф розміром до 750 тисяч доларів чи шість місяців арешту. За порушення карантину туристів можуть оштрафувати на 5 тис. доларів на день.