США запровадили санкції проти російських виробників та розробників мікроелектроніки.

Про це повідомили на сайті Державного департаменту.

Раніше Сполучені Штати Америки не блокували закордонних партнерів російських розробників мікросхем. Ці санкції стали прецедентом.

Під обмеження потрапив російський виробник мікросхем “ПКК Міландр”. Ще вони торкнулися пов’язаних компаній Milur Electronics LLC (Вірменія), Sharp Edge Engineering Inc. (Тайвань) та Milur SA (Швейцарія).

“Міландр” використовували іноземні компанії для ведення бізнесу з іноземними партнерами. Через нього закупали мікроелектронні компоненти в Азії та координували фінансові перекази.

Нові санкції поставили під ризик для Росії повну ізоляцію від іноземних потужностей. У РФ фабрики здатні покрити лише 3% попиту на мікросхеми.