Про це повідомлять #Букви.

У понеділок, 20 липня, Держдепартамент США оголосив, що голова Чеченської Республіки Російської Федерації був внесений в публічного “чорного списку”.

Це передбачає, що самому Кадирову, його дружині Медні та двом старшим дочкам Айшат і Карині (Хадижат) заборонений в’їзд в США.

Згідно із заявою, Держдеп “має в своєму розпорядженні достовірну інформацією про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, що здійснюються понад десять років”.

Також в Держдепі нагадали, що в 2018 році США і ще 15 країн ввели щодо Кадирова економічні санкції. Причиною для цього стало встановлення фактів про “жахливі зловживання відносно ЛГБТІ, правозахисників, представників незалежних ЗМІ та інших громадян”.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020