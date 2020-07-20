Держдепартамент запровадив санкції против голови Чечні Рамзана Кадирова, його дружини і двох старших дочок. Чеченський лідер заявив, що "приймає бій".

Про це повідомлять #Букви.

У понеділок, 20 липня, Держдепартамент США оголосив, що голова Чеченської Республіки Російської Федерації був внесений в публічного “чорного списку”.

Це передбачає, що самому Кадирову, його дружині Медні та двом старшим дочкам Айшат і Карині (Хадижат) заборонений в’їзд в США.

“Ми будемо вітати аналогічні заходи країн-однодумців”, — зазначили в Держдепі.

Згідно із заявою, Держдеп “має в своєму розпорядженні достовірну інформацією про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, що здійснюються понад десять років”.

“Доповідач Московського механізму встановив, що мали місце “домагання і переслідування, довільні або незаконні арешти або затримання, тортури, насильницькі зникнення і позасудові страти” і що “обстановка безкарності” оточувала ці події. Ми стурбовані тим, що Кадиров наразі використовує пандемію коронавірусу як виправдання для того, щоб далі порушувати права народу Чеченської Республіки”, — пояснили в Держдепартаменті.

Також в Держдепі нагадали, що в 2018 році США і ще 15 країн ввели щодо Кадирова економічні санкції. Причиною для цього стало встановлення фактів про “жахливі зловживання відносно ЛГБТІ, правозахисників, представників незалежних ЗМІ та інших громадян”.

“Ми без вагань використовуємо всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для забезпечення відповідальності за ці порушення”, — наголосив Держсекретар Майк Помпео.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020

Реакція Кадирова

Голова Чеченської Республіки РФ відреагував на заяву Держдепартаменту відразу двома постами в своєму Telegram-каналі.

Спершу він опублікував знімок з модернізованими кулеметами Калашникова (ПКМ) і підписом: “Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!”.

Далі був ще один допис, в якому Кадиров акцентував увагу на тому, що рівень його підтримки залишається надзвичайно високим і в цьому можна “на власні очі переконатися, просто приїхавши в республіку, а не приймаючи рішення з-за океану”.

Також голова Чечні висловив обурення з приводу того, що до списку санкцій потрапили його рідні.

“Гаразд, коли б я був сто разів порушником прав людини, то як ви пояснюєте санкції проти… моєї дружини і моїх дочок? Які вони скоїли злочини і чиї права порушили? На це питання у вас немає відповіді. І саме це демонструє ваше справжнє брехливе обличчя світових інтриганів та провокаторів.

Ви зважилися піти на відверто мерзенні методи і внести розлад всередині моєї сім’ї. Може бути, ви думали, що у вас це вийде, але прорахувалися. Чеченський інститут сім’ї міцніший за ваші санкції! І навіть якщо у Медні Мусаївни або моїх дочок були б будь-які інтереси в США або Європі, вони кинули б їх. Не заради ваших брудних політичних ігор, не на моє прохання, а заради держави, народу і сім’ї”, — написав він.

Варто зазначити, що до санкційного списку не потрапили батьки Рамзана Кадирова, а також ще 8 його рідних дітей, двоє усиновлених дітей, а також двоє хлопчиків, усиновлених на прохання голови Чечні його матір’ю.