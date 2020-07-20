Про це повідомлять #Букви.

У понеділок, 20 липня, Держдепартамент США оголосив, що голова Чеченської Республіки Російської Федерації був внесений в публічного “чорного списку”.

Це передбачає, що самому Кадирову, його дружині Медні та двом старшим дочкам Айшат і Карині (Хадижат) заборонений в’їзд в США.

“Ми будемо вітати аналогічні заходи країн-однодумців”, — зазначили в Держдепі.

Згідно із заявою, Держдеп “має в своєму розпорядженні достовірну інформацією про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, що здійснюються понад десять років”.

“Доповідач Московського механізму встановив, що мали місце “домагання і переслідування, довільні або незаконні арешти або затримання, тортури, насильницькі зникнення і позасудові страти” і що “обстановка безкарності” оточувала ці події. Ми стурбовані тим, що Кадиров наразі використовує пандемію коронавірусу як виправдання для того, щоб далі порушувати права народу Чеченської Республіки”, — пояснили в Держдепартаменті.

Також в Держдепі нагадали, що в 2018 році США і ще 15 країн ввели щодо Кадирова економічні санкції. Причиною для цього стало встановлення фактів про “жахливі зловживання відносно ЛГБТІ, правозахисників, представників незалежних ЗМІ та інших громадян”.

“Ми без вагань використовуємо всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для забезпечення відповідальності за ці порушення”, — наголосив Держсекретар Майк Помпео.

Реакція Кадирова

Голова Чеченської Республіки РФ відреагував на заяву Держдепартаменту відразу двома постами в своєму Telegram-каналі.

Спершу він опублікував знімок з модернізованими кулеметами Калашникова (ПКМ) і підписом: “Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!”.

Далі був ще один допис, в якому Кадиров акцентував увагу на тому, що рівень його підтримки залишається надзвичайно високим і в цьому можна “на власні очі переконатися, просто приїхавши в республіку, а не приймаючи рішення з-за океану”.

Також голова Чечні висловив обурення з приводу того, що до списку санкцій потрапили його рідні.

“Гаразд, коли б я був сто разів порушником прав людини, то як ви пояснюєте санкції проти… моєї дружини і моїх дочок? Які вони скоїли злочини і чиї права порушили? На це питання у вас немає відповіді. І саме це демонструє ваше справжнє брехливе обличчя світових інтриганів та провокаторів.
Ви зважилися піти на відверто мерзенні методи і внести розлад всередині моєї сім’ї. Може бути, ви думали, що у вас це вийде, але прорахувалися. Чеченський інститут сім’ї міцніший за ваші санкції! І навіть якщо у Медні Мусаївни або моїх дочок були б будь-які інтереси в США або Європі, вони кинули б їх. Не заради ваших брудних політичних ігор, не на моє прохання, а заради держави, народу і сім’ї”, — написав він.

Варто зазначити, що до санкційного списку не потрапили батьки Рамзана Кадирова, а також ще 8 його рідних дітей, двоє усиновлених дітей, а також двоє хлопчиків, усиновлених на прохання голови Чечні його матір’ю.