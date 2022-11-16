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США ввели санкції проти осіб, які причетні до виробництва і постачання іранських дронів до Росії

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти причетних до виробництва та передачі РФ іранських дронів. Санкції торкнулися фізичних та юридичних осіб.

Середа, 16 листопада 2022, 15:59
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Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США. Обмеження передбачають, що майно та частки майна підсанкційних фізичних та юридичних осіб мають бути заблоковані, а транзакції з підсанкційними особами – припинені. Це стосується осіб, які перебувають на території США або у володінні чи під контролем американських осіб.

Санкції запроваджено проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center. Цей центр відповідальний за розробку та виробництво БПЛА Shahed. Саме ці дрони використовують російські військові проти України.

Ще через причетність до передачі БПЛА обмеження були запроваджені проти юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC.

США внесли до санкційного переліку російську ПВК “Вагнер”, аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та Qods Aviation Industries. Обмеження торкнулися осіб, які сприяли придбанню ПВК “Вагнера” іранських дронів – Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова.

Теги: Shahed-136, іранські БПЛА, іранські дрони, російсько-українська війна, санкції проти Росії, санкції проти РФ, Сполучені Штати Америки, США

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