Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення ввести обмеження на в'їзд до країни з Великої Британії та Ірландії через спалах коронавірусу.

Відповідне оголошення сьогодні зробив віцепрезидент США Майк Пенс, інформує видання The Washington Post.

Заборона почне діяти опівночі за північноамериканським східним часом у понеділок (04:00 за Гринвічем у вівторок).

Обмеження вводяться у зв’язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом у Сполученому Королівстві та Ірландії. У Британії кількість хворих перевищує 1100 осіб, 21 людина померла.

Зокрема, буде заборонено в’їзд для деяких іноземних громадян, які перебували в Сполученому Королівстві та Ірландії протягом останніх 14 днів.

В’їхати до США зможуть американські громадяни, постійні резиденти з членами сімей, а також іноземні дипломати.

Для кожного американця, який повертається до США, буде проведено безкоштовне тестування на коронавірус, повідомляє британське агентство ВВС.

Термін обмежень, що вводяться, буде не меншим за той, що раніше був встановлений щодо країн, котрі входять до Шенгенської зони.

Так, раніше цього тижня президент США Дональд Трамп на 30 днів заборонив в’їзд до країни іноземних громадян, які подорожують з 26 країн “Шенгену”.

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