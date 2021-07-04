З наступного року Сполучені Штати Америки розпочнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

Про це в Одесі під час виступу заявив президент Володимир Зеленський.

“Україна разом із США, Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма нашими друзями і іншими країнами активно реалізує спільні масштабні проєкти щодо оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу… Зокрема, наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI”, – сказав глава держави під час урочистостей з нагоди Дня ВМС України.

У порту “Південному” формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базується два катери типу “Айленд” та очікується щонайменше три катери.

Крім того, український флот поповниться протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня, в нашій державі відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.