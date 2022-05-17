Росія не зможе користуватися замороженими валютними рахунками в американських банках для виплат за суверенним боргом.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що Сполучені Штати готуються заблокувати Росії можливість користуватися замороженими валютними рахунками для виплат за суверенним боргом. Ще в березні така можливість у країни-агресора була.

Заходи мають на меті наближення РФ до об’явлення дефолту. Очікується, що російський уряд буде змушений вибирати між витратою залишків цінних доларових резервів, новими прибутками або дефолтом.

Також обмеження має пришвидшити вичерпання ресурсів путінського режиму. Це необхідно для якнайшвидшого припинення війни в Україні. Також це призведе до економічної невизначеності Росії та до виникнення нових проблем для російської фінансової системи.