У Київській області поступово відновлює роботу завод компанії “Кока-кола Беверіджес”. Підприємство планує вийти на максимальну потужність до кінця травня.

Про це розповів директор із корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик українському Forbes

Завод компанії знаходиться у селищі Велика Димерка неподалік від Броварів. З початку вторгнення він не працював, оскільки селище було окуповано.

Внаслідок обстрілу у березні було зруйновано електростанцію та частково офісну будівлю. Приміщення та склади постраждали, але не критично. Виробничі лінії під час окупації не постраждали. Суму збитків компанія не називає, бо їх ще не встановили.

“Навіть якщо лінії (виробничі, -ред.) не постраждали, то електростанція була знищена і відновлення довоєнного формату потребуватиме багатомільйонних інвестицій”, – пояснює Бублик.

На сьогодні розпочали виробництво Coca-Cola, Fanta та Sprite. Через проблеми із постачанням сировини й інших компонентів не вдається налагодити виробництво повноцінно.

Компанія не відмовляється від імпорту Coca-Cola в Україну з Чехії та Польщі. На такий крок погодилися, щоб уникнути дефіциту. Постачання будуть поновлювати поступово, оскільки завод не зможе “одночасно задовольнити потребу українського ринку”. Підприємство також розпочало експорт вироблених напоїв до Молдови.