Влада США запропонували Єгипту допомогу в вирішенні проблеми з контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину в Суецькому каналі.

Про це пише Politico.

Вантажне судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі у вівторок після того, як порив вітру відкинув його в бік. Через це в каналі утворився затор. За деякими оцінками, блокування обходиться світовій економіці приблизно в 400 мільйонів доларів на годину.

Спікер Центрального командування США, капітан Білл Урбан заявив, що військово-морський флот США готовий допомогти єгипетським офіційним особам очистити канал і запропонував допомогу.

“Ми запропонували і готові допомогти Єгипту і будемо прагнути підтримати будь-який конкретний запит, який ми отримаємо. Ми продовжуємо відстежувати і оцінювати ситуацію”, – сказав він.

Білий дім в п’ятницю також підтвердив, що запропонував Єгипту допомогу у видаленні корабля і відновленні руху транспорту.

“У рамках нашого активного дипломатичного діалогу з Єгиптом ми запропонували допомогу єгипетським властям у відкритті каналу. Ми консультуємося з нашими єгипетськими партнерами про те, як найкраще підтримати їх зусилля. Так що ці розмови тривають, і, сподіваюся, ми скоро розповімо про це більше”, – зазначила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.