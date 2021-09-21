Казначейство США запровадило санкції проти чесько-російської криптовалютної біржі SUEX. Вважається, що вона сприяла роботі програм-вимагачів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

За інформацією відомства, платформа SUEX з реєстрацією в Москві та Празі сприяла проведенню фінансових транзакцій осіб, що причетні до програм-вимагачів.

“SUEX полегшувала транзакції, пов’язані з незаконними доходами щонайменше від восьми варіантів вимагачів. Аналіз відомих транзакцій SUEX показує, що понад 40% транзакцій SUEX пов’язано з незаконними суб’єктами. Біржі віртуальних валют, такі як SUEX, мають вирішальне значення для прибутковості атак програм-вимагачів, які допомагають фінансувати додаткову діяльність кіберзлочинців”, — зазначили в казначействі.

Так США вперше запровадили санкції проти платформи для обміну криптовалюти. Це було здійснено за сприяння Федерального бюро розслідувань.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, програми-вимагачі та кібератаки шкодять малому та великому бізнесу і становлять загрозу економіці країни.

Платежі від програм-вимагачів досягли понад 400 мільйонів доларів минулого року. Це втричі більше, ніж у 2019 році.

“За оцінками уряду США, ці платежі — лише невелика частина економічного збитку, заподіяного кібератаками, але вони відбивають мету тих, хто прагне використовувати технології як зброю для особистої вигоди”, — йдеться в повідомленні казначейства.