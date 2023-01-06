Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен у Facebook, а також про це йдеться у відповідній заяві Держдепу США.
У Сполучених Штатах запровадили санкції проти семи осіб, які обіймають керівні посади в компанії Qods Aviation Industries (QAI), іранському оборонному виробнику, відповідальному за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів, а також в Організації аерокосмічної промисловості Ірану, що відповідає за нагляд за іранськими програмами з розробки балістичних ракет.
Дії здійснюються на виконання резолюції 13382 та є продовженням визначень американців у вересні та листопаді фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та передачі іранських БПЛА серій “Shahed” та “Mohajer”, які Москва продовжує використовувати у своїх “брутальних атаках проти України, у тому числі проти її критичної інфраструктури”, йдеться в заяві Держдепу.
Також зазначається, що військова підтримка Росії з боку іранського режиму призводить до порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231 через надання військових БПЛА без попереднього, індивідуального погодження з Радою Безпеки ООН, а також підтримує РФ у повномасштабному вторгненні в Україну.
На думку американських посадовців, Іран зараз став головним військовим прихильником Росії.
У США наголосили, що держава повинна припинити свою підтримку неспровокованої агресивної війни Росії в Україні, інакше Держдеп продовжуватиме використовувати всі наявні інструменти для зриву та затримки цих постачань та накладання штрафів на суб’єктів, які беруть участь у цій діяльності.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.
- Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія закупила в Ірану 1700 дронів-камікадзе і зараз отримує їх партіями. Щодо балістичних ракет, як РФ також прагне придбати, то на даний час Тегеран не відправляв їх Москві.