Про це повідомляє американське видання MacRumors, яке спеціалізується на оглядах техніки Apple.
Наразі Apple розробляє навушники AirPods Pro другого покоління, згідно з інформацією репортера Bloomberg Марка Гурмана та відомого аналітика з продукції Apple Мін-Чі Ко.
З’явитися вони можуть вже у третьому кварталі 2022 року.
Марк Гурман також додав, що Apple прагне зробити навушники компактнішими та усунути “ніжку”. Наразі компанія тестує “округлішу форму, яка більше заповнює простір у вусі користувача”.
Але компанія зіткнулася з новою проблемою – зменшений у розмірі навушник наразі не вміщує все обладнання, тому план щодо компактних AirPods Pro 2 може бути скасований.
Також нові навушники матимуть оновлені датчики руху з акцентом на відстеження фізичної форми, водонепроникний зарядний кейс MagSafe та нові датчики виявлення шкіри, що замінять існуючи оптичні датчики.
- Раніше повідомлялося, що компанія Apple випустила навушники AirPods з оновленим дизайном і покращеним наповненням.
- Раніше Apple представила повнорозмірні бездротові навушники із системою активного шумозаглушення AirPods Max.