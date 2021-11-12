Американська корпорація Apple може презентувати навушники Airpods Pro 2 вже у третьому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє американське видання MacRumors, яке спеціалізується на оглядах техніки Apple.

Наразі Apple розробляє навушники AirPods Pro другого покоління, згідно з інформацією репортера Bloomberg Марка Гурмана та відомого аналітика з продукції Apple Мін-Чі Ко.

З’явитися вони можуть вже у третьому кварталі 2022 року.

Марк Гурман також додав, що Apple прагне зробити навушники компактнішими та усунути “ніжку”. Наразі компанія тестує “округлішу форму, яка більше заповнює простір у вусі користувача”.

Але компанія зіткнулася з новою проблемою – зменшений у розмірі навушник наразі не вміщує все обладнання, тому план щодо компактних AirPods Pro 2 може бути скасований.

Також нові навушники матимуть оновлені датчики руху з акцентом на відстеження фізичної форми, водонепроникний зарядний кейс MagSafe та нові датчики виявлення шкіри, що замінять існуючи оптичні датчики.