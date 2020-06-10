Стало відомо, коли Польща відкриє кордони для жителів ЄС

Польща скасує обмеження на в'їзд для жителів Європейського Союзу з 13 червня.

Про це повідомляє польський канал RMF24.

“Починаючи з 13 червня Польща скасовує контроль і обмеження на поїздки на внутрішніх кордонах Шенгену. Таку інформацію польська влада передала електронною поштою єврокомісару з питань внутрішніх справ”, – сказав представник Європейської комісії Адальберт Янц.

Дану інформацію також підтвердив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій.

“З 16 червня будуть можливі міжнародні рейси, хоча перевізники до цих рішень повинні адаптуватися, і їм знадобиться, напевно, тиждень, два чи три на підготовку сітки сполучень”, – заявив він.

Уточнюється, що жителі країн ЄС з 13 червня не будуть зобов’язані проходити двотижневий карантин при в’їзді до Польщі.

Відзначається, що таким чином Польща дотрималась неформальних термінів відкриття внутрішніх кордонів Європейського Союзу, визначених Єврокомісією. Раніше в Брюсселі заявляли, що внутрішні кордони ЄС повинні бути повністю відкриті з 1 липня.

При цьому на даний момент не повідомляється, коли в Польщі мають намір знімати обмеження для в’їзду українців і громадян інших країн, які не є членами Європейського Союзу.