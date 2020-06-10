Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано 28 тис. 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 525 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 23 людини. Водночас одужали 357 пацієнтів.

“На 10 червня (станом на 9:00) в Україні 28 381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12 769 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 525 нових випадків”, – сказано в повідомленні

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1192 випадки;

• Волинська область – 1214 випадків;

• Дніпропетровська область – 973 випадки;

• Донецька область – 246 випадків;

• Житомирська область – 973 випадки;

• Закарпатська область – 1448 випадків;

• Запорізька область – 502 випадки;

• Івано-Франківська область – 1622 випадки;

• Кіровоградська область – 562 випадки;

• місто Київ – 3580 випадків;

• Київська область – 1865 випадків;

• Львівська область – 2289 випадків;

• Луганська область – 54 випадки;

• Миколаївська область – 309 випадків;

• Одеська область – 1028 випадків;

• Полтавська область – 276 випадків;

• Рівненська область – 2122 випадки;

• Сумська область – 198 випадків;

• Тернопільська область – 1313 випадків;

• Харківська область – 1338 випадків;

• Херсонська область – 179 випадків;

• Хмельницька область – 520 випадків;

• Чернівецька область – 3757 випадків;

• Черкаська область – 501 випадок;

• Чернігівська область – 320 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 10 червня в Центр надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67 тис. 138 повідомлень про підозру на COVID-19.