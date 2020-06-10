Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 23 людини. Водночас одужали 357 пацієнтів.
“На 10 червня (станом на 9:00) в Україні 28 381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12 769 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 525 нових випадків”, – сказано в повідомленні
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1192 випадки;
• Волинська область – 1214 випадків;
• Дніпропетровська область – 973 випадки;
• Донецька область – 246 випадків;
• Житомирська область – 973 випадки;
• Закарпатська область – 1448 випадків;
• Запорізька область – 502 випадки;
• Івано-Франківська область – 1622 випадки;
• Кіровоградська область – 562 випадки;
• місто Київ – 3580 випадків;
• Київська область – 1865 випадків;
• Львівська область – 2289 випадків;
• Луганська область – 54 випадки;
• Миколаївська область – 309 випадків;
• Одеська область – 1028 випадків;
• Полтавська область – 276 випадків;
• Рівненська область – 2122 випадки;
• Сумська область – 198 випадків;
• Тернопільська область – 1313 випадків;
• Харківська область – 1338 випадків;
• Херсонська область – 179 випадків;
• Хмельницька область – 520 випадків;
• Чернівецька область – 3757 випадків;
• Черкаська область – 501 випадок;
• Чернігівська область – 320 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 10 червня в Центр надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67 тис. 138 повідомлень про підозру на COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- З 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.