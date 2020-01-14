Копія документа зі списком членів групи є в розпорядженні #Букв.
“З метою підготовки узгоджених пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя та прямої демократії, а також з метою утворення умов для реалізації положень статті 5 Конституції України… робочій групі підготувати у шестимісячний строк проєкти законів з питань народовладдя та прямої демократії”, – йдеться у документі.
Головою робочої групи призначено Руслана Стефанчука – першого заступника голови Ради.
Нижче публікуємо список членів робочої групи:
Стефанчук заявив, що робоча група напрацювала цілу інфраструктуру законопроєктів, що стосуються народовладдя.
- Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про референдум буде внесений до парламенту на початку наступної сесії.