Стало відомо, хто увійшов до робочої групи Верховної Ради, яка підготує законопроєкти про народовладдя, або про референдуми.

Копія документа зі списком членів групи є в розпорядженні #Букв.

“З метою підготовки узгоджених пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя та прямої демократії, а також з метою утворення умов для реалізації положень статті 5 Конституції України… робочій групі підготувати у шестимісячний строк проєкти законів з питань народовладдя та прямої демократії”, – йдеться у документі.

Головою робочої групи призначено Руслана Стефанчука – першого заступника голови Ради.

Нижче публікуємо список членів робочої групи:

Стефанчук заявив, що робоча група напрацювала цілу інфраструктуру законопроєктів, що стосуються народовладдя.