Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про референдум буде внесений до парламенту на початку наступної сесії.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Розпорядження голови Верховної Ради про створення робочої групи щодо проєктів законів щодо питань народовладдя. Ви знаєте, що ця робоча група вже в робочому форматі збиралася шість разів. Ми розробили цілу інфраструктуру законопроєктів, що стосуються народовладдя. Воно не вирішується законом про референдум. Але він став першим в нашій розробці. Я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії буде внесено в зал Верховної Ради”, – заявив Стефанчук.

За його словами, законопроєкт про референдум буде внесений як перший із законів системи законодавства щодо народовладдя.

“Крім нього, буде внесено цілий ряд законопроєктів: про електронні петиції, про законодавчу народну ініціативу, про питання, які стосуються накладення народного вето на прийняті закони”, – розповів Руслан Стефанчук.