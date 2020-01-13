Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Розпорядження голови Верховної Ради про створення робочої групи щодо проєктів законів щодо питань народовладдя. Ви знаєте, що ця робоча група вже в робочому форматі збиралася шість разів. Ми розробили цілу інфраструктуру законопроєктів, що стосуються народовладдя. Воно не вирішується законом про референдум. Але він став першим в нашій розробці. Я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії буде внесено в зал Верховної Ради”, – заявив Стефанчук.
За його словами, законопроєкт про референдум буде внесений як перший із законів системи законодавства щодо народовладдя.
“Крім нього, буде внесено цілий ряд законопроєктів: про електронні петиції, про законодавчу народну ініціативу, про питання, які стосуються накладення народного вето на прийняті закони”, – розповів Руслан Стефанчук.
- Нагадаємо, що Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками, запрацював з 1 січня 2020 року.