Під час карантину, який з 12 березня запроваджено в Україні, “Укрпошта“ працюватиме у звичайному режимі: доставлятиме пенсії та грошові виплати, а також продовжить приймати і відправляти посилки.

Про це повідомила пресслужба “Укрпошти“.

“Укрпошта“, як стратегічно важливий об’єкт інфраструктури, продовжує працювати у звичайному режимі“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом.

Вони також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини, або в місця значного скупчення людей.

Підприємство також продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.

“Укрпошта“ стежить за розвитком ситуації і робить все можливе, щоб робота працівників підприємства залишалась й надалі безпечною. Зокрема, на випадок поширення інфекції підприємство має запас респіраторів та більше ніж 100 тисяч масок. Найближчим часом поштові відділення, сортувальні центри та офісні об’єкти будуть забезпечені більш ніж 11000 дезінфекторами“, – додали в пресслужбі.

При цьому, якщо у листоноші виникнуть будь-які сумніви щодо незадовільного стану здоров’я клієнта, роботодавець рекомендує уникати контакту з ним та попередити начальника відділення про таку ситуацію.