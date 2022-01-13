Інсайдер LeaksApplePro назвав приблизну стартову ціну на нову лінійку iPhone 14. За його даними, смартфони будуть коштувати на близько 100 доларів дорожче.

Про це повідомляє британське видання Techradar.

Стрибок у ціні скоріш за все буде обумовлений технічними змінами. Попередньо відомо, що Apple можуть змінити вигляд вирізу для FaceID, а саме на врізані в екран камери схожі як в Android-смартфонах. Масивний “чубчик” замінять на форму пігулки.

Ціна на iPhone 14:

iPhone 14 – $799 (~21 999 грн);

iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн);

iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн);

iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн).

Зазначимо, що ціни встановлені для ринку Сполучених Штатів Америки. Враховуючи транспортування, сертифікацію, розмитнення та інші процедури в Україні ціна зазвичай вища, ніж представлена виробником. Попередньо презентацію нової лінійки встановили на вересень 2022 року.