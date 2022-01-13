Про це повідомляє британське видання Techradar.
Стрибок у ціні скоріш за все буде обумовлений технічними змінами. Попередньо відомо, що Apple можуть змінити вигляд вирізу для FaceID, а саме на врізані в екран камери схожі як в Android-смартфонах. Масивний “чубчик” замінять на форму пігулки.
Ціна на iPhone 14:
iPhone 14 – $799 (~21 999 грн);
iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн);
iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн);
iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн).
Зазначимо, що ціни встановлені для ринку Сполучених Штатів Америки. Враховуючи транспортування, сертифікацію, розмитнення та інші процедури в Україні ціна зазвичай вища, ніж представлена виробником. Попередньо презентацію нової лінійки встановили на вересень 2022 року.
- Нагадаємо, що Apple збирається додати нову функцію в iPhone, що інформує користувачів, чи ремонтувався пристрій раніше і чи використовувався оригінальний екран або акумулятор. З’явиться новий розділ історії запчастин та обслуговування (у “Налаштуваннях”).
- Раніше компанія Apple подала заявку на патентування технології, за допомогою якої можна приховати зміст екрана смартфона iPhone від сторонніх людей.