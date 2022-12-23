Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі України трохи зменшився, та навіть попри це він все ще залишається значним.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

За даними компанії, енергоблок, який вчора було під’єднано до енергосистеми, вийшов на номінальну потужність. Працюють усі види генерації. Тому станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності трохи зменшився, хоча й продовжує залишатись значним.

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури до всіх областей доведені ліміти споживання електроенергії. При перевищенні заданих обмежень у регіонах застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії.

На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.