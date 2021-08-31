Медіагрупи StarLightMedia та «1+1 media» працюють у парі на ринку телереклами. Зараз вони фактично займають становище монополістів.

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Рекламний океан – як монополізували ринок ТВ-реклами”.

Донедавна український ринок реклами був поділений між двома групами медіакомпаній. До першої належало тріо Inter Media Group, “Медіа Група Україна” та StarLightMedia, друга була одноосібно представлена “1+1 Медіа”. Є ще малі канали, однак вони охоплюють невелику частку ринку і кардинально стан справ не змінюють.

Як пояснила в коментарі #Буквам колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України та засновниця “Ліги антитрасту” Агія Загребельська, конфігурація “Альянсу” (StarLightMedia, InterMediaGroup і “Медіа Група Україна” – ред.) проти “Плюсів” сформувалася приблизно ще у 2012 році, вони, по суті, працювали як конкуренти. За різними відкритими даними, частку “Альянсу” на ринку телереклами оцінювали у понад 70%, а “Плюсів” – у понад 15%. У 2021-му (а фактично – наприкінці 2020-го) ситуація дещо “перегралась” – дві великі команди залишились, однак змінився їхній склад. Тепер “СтарЛайтМедіа” та “1+1 Медіа” об’єднались, а “Медіа Група Україна” та “Інтер Медіа Груп” залишилися з міноритарною часткою ринку.

Як зазначила Агія Загребельська, “Альянс” почав пропонувати рекламодавцям конфігураційну знижку у розмірі 30%. Таку додаткову знижку рекламодавець отримував за умови розміщення реклами та спонсорства лише на телеканалах “Альянсу”. А втрачав її, якщо купував хоча б один вихід рекламного ролика на телеканалах, що продавався іншим сейлз-хаусом. Тож переважна більшість рекламодавців продавала рекламу на телеканалах “Альянсу” (оскільки вони були рейтинговими) та відмовлялася від будь-якої комерційної співпраці з іншими телеканалами.

Поточний розподіл ринку телереклами ілюструє одна з найбільших компаній на ринку – Ocean Media, яка, за словами Агії Загребельської, виступає в ролі сейз-хаусу StarLightMedia (з боку “Плюсів” цю роль виконує ТОВ “Сиріус медіа”). На своєму сайті Ocean Media зазначає, що працює з лідерами у сфері телебачення – StarLightMedia (яка контролює 38% ринку) та “1+1 media” (у якої 30% ринку).

Однак вони працюють у парі, тож на ці медіагрупи припадає загалом понад дві третини ринку телереклами в Україні – 68%. І це може стати причиною для Антимонопольного комітету зацікавитись діяльністю найбільших медіагруп України.