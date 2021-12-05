Цьогоріч з нагоди 30-річчя незалежності України Національному музею історії України подарували старовинну сокиру, на якій був зображений тризуб.

Про це повідомляють #Букви.

Цього року від рук так званих “чорних археологів” було врятовано унікальну історичну пам’ятку – металеву бойову сокиру з орнаментом. Серед орнаментів – фамільний тризуб Володимира Святославича. Саме цей елемент робить сокиру артефактом національного рівня з винятковим історичним і культурним значенням.

Сокира датується 980—1015 роками, коли у Києві княжив Володимир. Отже, їй щонайменше 1000 років.

На пам’ятці присутня характерна для тих років плетінка з обох боків і симетрично зображені двоє фантастичних звірів. Є також на ній надщерб – давнє пошкодження.

Сокира, перед тим, як потрапити на полиці музею, щоб її побачили відвідувачі, близько року проходила усі етапи клопіткої реставрації. Провів її художник-реставратор Віктор Голуб. Попри те, що знахідка чудово збереглася, за тисячу років залізну основу сокири пошкодила корозія. Крім цього, художник розкрив інкрустацію сріблом і стабілізував сокиру.

Зберіг для історії цей експонат львів’янин Тарас Хмеловський. Саме він врятував сокиру від “чорних археологів”, перекупивши її. І саме він вирішив подарувати цю сокиру музею, повернувши її в місто, в якому колись жив її власник.

У музеї є чимало цікавих експонатів, окрім сокири. Експонати давньої української історії демонструють нам, наскільки давньою є українська історія, культура та символи.