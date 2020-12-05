Про це він сказав сьогодні на брифінгу.
“Ви знаєте, що Великобританія стала першою країною, яка зареєструвала вакцину Pfizer і буде починати відповідний процес вакцинації. Зрозуміло, що нас цікавить як це відбуватися в нас. Вчора я підписав технічні важливі документи з альянсом ГАВІ, це наша ініціатива COVAX”, – сказав Степанов.
Він зазначив, що Україна зможе отримати 8 мільйонів доз вакцин.
“Терміни зараз ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого – початок другого кварталу. Це наше бажання і ми на цьому акцент, коли спілкуємося з представниками цієї глобальної ініціативи”, – додав міністр.
Крім того, за його словами, Україна знаходиться на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини.
(На відео з 6:41)
- Національна служба здоров’я днями заявила, що 123 млрд гривень, які передбачено виділити на охорону здоров’я згідно з проєктом державного бюджету на 2021 рік, не вистачить на повноцінну боротьбу з коронавірусом COVID-19. Зокрема, грошей не вистачить і на вакцинацію.
- Згідно з опитуваннями, більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною.