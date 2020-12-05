Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин проти коронавірусу від ініціативи COVAX, яке очікується наприкінці першого кварталу 2021 року.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Ви знаєте, що Великобританія стала першою країною, яка зареєструвала вакцину Pfizer і буде починати відповідний процес вакцинації. Зрозуміло, що нас цікавить як це відбуватися в нас. Вчора я підписав технічні важливі документи з альянсом ГАВІ, це наша ініціатива COVAX”, – сказав Степанов.

Він зазначив, що Україна зможе отримати 8 мільйонів доз вакцин.

“Терміни зараз ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого – початок другого кварталу. Це наше бажання і ми на цьому акцент, коли спілкуємося з представниками цієї глобальної ініціативи”, – додав міністр.

Крім того, за його словами, Україна знаходиться на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини.

(На відео з 6:41)