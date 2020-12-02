Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.

Так, 55% респондентів заявили, що готові особисто зробити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною (а 40% – не готові).

У той же час, якщо вакцина буде платною, бажаючих зробити щеплення істотно менше – 35%. При цьому 57% опитаних повідомили, що не робитимуть вакцинацію в такому випадку.

“Прихильників безкоштовної вакцинації проти коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного – серед молоді і жителів Києва”, – відзначили соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як раніше повідомляв заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, домовленість в рамках механізму COVAX передбачає виділення безкоштовно 8 млн доз вакцини для України. Оскільки необхідно буде дворазове введення вакцини, то 8 млн доз вистачить для вакцинації 4 млн українців.

В портфель механізму COVAX сьогодні включені вакцини від компаній AstraZeneca, Moderna і Pfizer.

Крім того, Україна планує додатково закупити вакцину за спеціальною ціною. За словами Ляшка, орієнтовна вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для України (в рамках механізму COVAX) становитиме 7 доларів. Курс вакцинації, що складається з двох доз, коштуватиме 14 доларів.

У компанії Moderna, у свою чергу, заявили, що ціна однієї дози їхньої вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $25 до $37.

Як повідомляє агентство ВВС, вакцина від американської компанії Pfizer може коштувати близько $20, а оксфордська вакцина від компанії AstraZeneca – близько $4.