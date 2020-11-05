Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Ми розуміємо, що система охорони здоров’я не безмежна… Ми хочемо запропонувати Уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у торгово-розважальних центрах”, – зазначив Ляшко.

Так, МОЗ пропонує ввести такі додаткові обмеження:

• У торгово-розважальних центрах дозволити працювати тільки магазинам, “щоб люди могли купити необхідні речі, і щоб це не впливало на економіку країни”. Тобто розважальні зони в ТРЦ будуть закриті.

• Заборонити проведення всіх масових культурних заходів.

• Обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

• Заборонити роботу суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, прописаних у постанові Кабміну. “Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу”, – заявив Ляшко.

• Рекомендувати суб’єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування людей старше 60 років: з 10:00 до 12:00.

Що стосується останнього пункту, Ляшко пояснив, що це не заборона літнім людям ходити в магазини чи аптеки в інший час. Водночас у МОЗ сподіваються, що люди інших вікових груп не будуть у цей час відвідувати магазини і аптеки.

“Якщо подивитися статистику України, то саме група осіб 60+ має найбільш важкий перебіг хвороби і найважчі ускладнення… 71% всіх смертей від COVID-19 в Україні – серед людей старше 60 років”, – зазначив Ляшко.

Обмеження в “червоній зоні”

МОЗ також пропонуватиме встановити певні нові обмеження в “червоній” зоні карантину.

Так, раніше дозволялося визначати перелік обмежень спільно з місцевою владою. Тепер пропонується встановити новий показник: якщо позитивний результат тестування на коронавірус перевищує 20% від всіх протестованих – застосувати весь перелік обмежень.

За словами Ляшка, зараз у цілому по Україні такий показник становить 19%, але є регіони, де 42%.

У той же час МОЗ (з урахуванням аналітики європейських країн) пропонує в “червоних зонах” дозволити працювати магазинам, але в термін з 7:00 ранку до 20:00 вечора, і щоб кількість відвідувачів не перевищувала 1 на 20 кв. м.

Також пропонується в “червоних зонах” дозволити працювати дитсадкам і школам з 1-го по 4-й класи. А з 5-го класу – відправляти на дистанційну освіту.

(На відео – з 12:00)