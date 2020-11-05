У Міністерстві охорони здоров'я України пропонують дозволити роботу дитсадків і початкових класів шкіл у "червоній" зоні карантину.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він розповів, що МОЗ запропонує Уряду посилити карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID-19.

Всупереч цьому, міністерство пропонуватиме дозволити роботу дитсадків у “червоних” зонах карантину. Крім того, планується дозволити відвідувати школи учням 1 – 4 класів.

“Ми пропонуємо розглянути можливість і дозволити працювати на території з “червоним” рівнем епідеміологічної небезпеки дитсадкам і школам – з 1 по 4 класи”, – зазначив Ляшко.

При цьому учнів 5-11 класів у міністерстві рекомендують скерувати на дистанційну освіту.

(На відео – з 17:16)