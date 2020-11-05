Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він розповів, що МОЗ запропонує Уряду посилити карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID-19.
Всупереч цьому, міністерство пропонуватиме дозволити роботу дитсадків у “червоних” зонах карантину. Крім того, планується дозволити відвідувати школи учням 1 – 4 класів.
“Ми пропонуємо розглянути можливість і дозволити працювати на території з “червоним” рівнем епідеміологічної небезпеки дитсадкам і школам – з 1 по 4 класи”, – зазначив Ляшко.
При цьому учнів 5-11 класів у міністерстві рекомендують скерувати на дистанційну освіту.
(На відео – з 17:16)
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