Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує додаткових наступальних дій Росії, які "принесуть ще більше страждань".

Цитує генсека НАТО американський телеканал CNN.

Виступаючи на пресконференції в Брюсселі зі щорічним звітом генерального секретаря за 2021 рік, Столтенберг сказав, що, за даними розвідки, “російські підрозділи не виводять, а переміщають. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити свій наступ на Донбасі. Водночас Росія продовжує тиск на Київ та інші міста”.

“Ми можемо очікувати, що додаткові наступальні дії принесуть ще більше страждань”, – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО нагадав про обіцянку РФ скоротити військові операції навколо Києва та на півночі України, однак, зауважив він, Росія вже неодноразово публічно брехала щодо своїх намірів, тому її можна судити лише за діями, і в жодному разі – не за словами.

Єнс Столтерберг закликав Росію “покінчити з цією безглуздою війною, вивести всі свої війська і вести переговори добросовісно”.