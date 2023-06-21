Джерело: Aljazeera
Столтенберг сказав, що союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який допоможе українським військовим здійснити перехід до армії сучасних сил, які діють відповідно до стандартів НАТО.
Глава НАТО зазначив, що після місяців військових навчань на техніці НАТО Україна відвойовує територію від російських загарбників і підкреслив важливість продовження підтримки країни.
- 20 червня розпочались чергові консультації представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших складових Сил оборони з профільними експертами Міжнародного секретаріату НАТО з питань оборонного планування.
- Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.