Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв надати подальшу допомогу в модернізації української армії на саміті оборонного альянсу 11 і 12 липня у столиці Литви Вільнюсі.

Джерело: Aljazeera

Столтенберг сказав, що союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який допоможе українським військовим здійснити перехід до армії сучасних сил, які діють відповідно до стандартів НАТО.

Глава НАТО зазначив, що після місяців військових навчань на техніці НАТО Україна відвойовує територію від російських загарбників і підкреслив важливість продовження підтримки країни.