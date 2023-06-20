20 червня розпочались чергові консультації представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших складових Сил оборони з профільними експертами Міжнародного секретаріату НАТО з питань оборонного планування. Сторони зокрема обговорюють підхід до розроблення дорожньої карти взаємосумісності.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Консультації спільно відкрили перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк та помічник Генерального секретаря НАТО з операцій Томас Гоффус.

Як зауважив Павлюк, це продовження спільної діяльності стосовно готовності союзників допомогти Україні у розробленні власної дорожньої карти переходу на стандарти НАТО та західне ОВТ у контексті рішення Мадридського саміту НАТО у 2022 році.

Започаткований минулого року у Любліні формат роботи став ще одним нашим спільним майданчиком для удосконалення процедур оборонного планування відповідно до підходів НАТО. Він також відкрив нові унікальні можливості для поглиблення співпраці через аналітичні інструменти, що використовуються Альянсом під час процесу оборонного планування та для тестування результатів огляду спроможностей”, — пояснив він.

Павлюк також висловив вдячність представникам НАТО за пропозиції відносно бачення та підходів до розроблення дорожньої карти взаємосумісності. Зокрема, акцентував рівень фаховості експертної дискусії щодо обміну знаннями, досвідом та інформацією задля очікуваного результату від спільної роботи.

У межах заходу відбулася окрема двостороння зустріч Олександра Павлюка та Томаса Гоффуса. Увагу зосередили на питаннях переходу ЗСУ та інших складових Сил оборони на західні стандарти, переозброєння сучасними західними зразками ОВТ, а також на шляхах досягнення взаємосумісності з метою прискорення інтеграції України до євроатлантичної безпекової спільноти.