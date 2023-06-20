Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Джерело: Le Monde.

На засіданні ради оборони в Єлисейському палаці розглядалася можливість приєднання України до НАТО, яку досі виключали Париж, Берлін і Вашингтон, але захищали країни Центральної Європи, такі як Польща та країни Балтії.

Зазначається, що раніше Франція не була готова обговорювати вступ України до НАТО, але за останні кілька місяців країна переглянула свою позицію.

У виданні зауважили, що відстоювати перспективу вступу України до Північноатлантичного альянсу, щоб вплинути на конфлікт і спробувати посадити Росію та Україну за стіл переговорів – саме такому підходу зараз віддає перевагу Франція в делікатних дискусіях між союзниками України напередодні щорічного саміту НАТО, запланованого у Вільнюсі, столиці Литви, 11 і 12 липня.

“Це відкриття є справжнім перетворенням для Франції. Діючи таким чином, Париж наближається до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість з яких, в першу чергу Польща та країни Балтії, невтомно виступає за вступ України до НАТО. Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж до позиції Німеччини”, – наголосили у виданні.

Зазначимо, що все більше країн-членів НАТО підтримують спрощений вступ України до Альянсу, що збільшує ймовірність того, що ця пропозиція стане офіційною під час великої зустрічі наступного місяця.