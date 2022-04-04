Про це Річард Мур написав у Twitter.

Керівник розвідки зазначив, що вбивства у формі страт мирних жителів – це дотримання плану путінського режиму на українській землі.

“Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти, здійснювані його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у формі страт мирних жителів зі звільнених районів викликають жах і холодять кров”, – заявив він.

Цими словами Річард Мур відреагував на слова очільниці МЗС Великої Британії Елізабет Трас, яка після оприлюднення журналістами кадрів із наповненими тілами мирних жителів вулиць Бучі написала у Twitter: “Ми повинні притягнути до відповідальності винних у жахливих діях російських військ у Бучі, Ірпіні та інших місцях України. Путінському режиму не дозволять приховувати свою причетність до цих звірств”.

21 лютого, за три дні до вторгнення Росії в Україну, Сполучені Штати Америки передали листа до ООН, в якому містилася інформація про те, що Російська Федерація складає списки українців, котрі “мають бути вбиті або відправлені до таборів після воєнної окупації”.