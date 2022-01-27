Про це Балан заявив під час брифінгу.
Причиною є сьогоднішні події на заводі “Південмаш” у Дніпрі, під час якої нацгвардієць Артемій Рябчук з вогнепальною зброєю влаштував стрілянину, убивши п’ятьох осіб і важко поранивши чотирьох.
Микола Балан заявив, що за будь-які дії, як хороші, так і погані, несе службу командир або командувач. У зв’язку із цим вранці він написав рапорт міністру внутрішніх справ, а також клопотання перед президентом України Володимиром Зеленським щодо відставки та звільнення з посади командувача Національної гвардії.
Також він розповів, що на час розслідування від виконання обов’язків було відсторонено начальника штабу та командира тієї військової частини, у якій відбулася трагедія. Разом з командиром звільнено заступника по роботі з особовим складом.
“Будь-яка надзвичайна подія має причини та наслідки”, – наголосив генерал-лейтенант Балан.
- Деталі стрілянини у Дніпрі, реакцію українських чиновників, іноземних ЗМІ та зізнання самого Артемія Рябчука, читайте у матеріалі.
- Також президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, пообіцявши обов’язкові кадрові висновки.