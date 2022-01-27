Нацгвардійця Артемія Рябчука, який влаштував смертельну стрілянину у Дніпрі затримали та дізналися про деталі моторошного побоїща. The New York Times пише про російський слід у тому, що відбулось на Південмаші.

#Букви розбиралися в ситуації.

У Дніпрі на заводі “Південмаш” сьогодні сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артем Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще 5 тяжко поранені.

Одна з загиблих – цивільна жінка, працівниця підприємства, їй солдат вистрілив у голову за те, що вона відмовилась випустити його з території заводу.

Затримали “стрілка” за кілька годин, у районному центрі на Дніпропетровщині. За інформацією поліції солдат сам повідомив, де його шукати.

В оточенні правоохоронців молодик посміхався та не хотів, щоб його знімали на камеру, проте, все ж розповів про те, що сталося в деталях.

Щоправда, справжні мотиви вчинку так і лишились невідомими.

На відео також потрапив момент затримання солдата.

Радник голови МВС Антон Геращенко уточнив, що окрім мотивів злочину та перевірки випадків “дідівщини” у колективі, слідство поцікавиться, як військовослужбовцю вдалося пройти медкомісію та отримати доступ до зброї.

Рябчук Артемій Юрійович — входив до числа охоронців території заводу “Південмаш”. Рябчук народився 2001 року в Ізмаїлі Одеської області, восени 2021-го був призваний на строкову службу, тобто встиг прослужити три місяці. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.

За даними американського видання The New York Times ця подія не просто випадкова внутрішня трагедія, а тривожний сигнал про ескалацію з боку Росії.

У США говорять, що попереджали про дезінформацію, воєнізовані атаки та диверсії проти України.

Цього місяця, до прикладу, Росія направила агентів розвідки та диверсантів на Схід України, щоб влаштувати провокацію, а промислова інфраструктура регіону розглядалася як потенційна мішень.Журналісти також зауважують, що місце стрілянини є стратегічним місцем, за яким західні чиновники уважно стежать.

Росія може вказати на будь-які ознаки нестабільності всередині України як привід для військового втручання.

Джен Псакі, прессекретар Білого дому, заявила, що Росія прагне сфабрикувати події, які вона могла б назвати причиною для вторгнення, “в тому числі шляхом диверсії”.

Стрілянина сталася в Дніпрі, одному з найбільших міст країни та за 100 миль від лінії фронту війни на сході України, де українські військові з 2014 року воюють із підтримуваними Росією сепаратистами.

З огляду на те, що завод колись був виробничим майданчиком для міжконтинентальних балістичних ракет, його суворо охороняли.

Атака сталася через кілька годин після того, як Сполучені Штати та НАТО надали письмові відповіді на вимоги Росії щодо присутності західних держав у колишніх радянських державах, заявивши, що деякі питання безпеки можна обговорювати, а інші не підлягають обговоренню.

Довідка. Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова – космічна візитівка України. Саме його вироби дозволили нашій країні змагатися у вивченні всесвіту. Площа підприємства – 744 гектарів у центрі Дніпра.

Заснований у 1944-ому році. Першими його виробами були прості машини, машини-амфібії та автокрани. Через гонку озброєнь із США у СССР почали шукати, де виробляти оборонні ракети. Вибір пав на новостворене підприємство. У 1951-ому його перейменовують у Дніпропетровський машинобудівний завод №586. На території створюють Конструкторське бюро “Південне”. “Космос”, “Космос-2”, “Циклон-2”, “Циклон-3”, “Зеніт-2”, “Зеніт-3SL”, “Дніпро” – це ракети-носії, зроблені у Дніпропетровську.

Нині тут займаються іноземними виробами – першим ступенем “Антаресу” та двигуном “Веги”, для України збирають тролейбуси білоруського виробництва, а також займаються виробленням трамваїв. Великих замовлень (оборонних чи космічних) від держави завод не отримує.