Слідчі Шевченківського управління поліції міста Києва порушили кримінальну справу за фактом стрілянини в центрі столиці поблизу будівлі Служби безпеки України.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Поліція встановила, що конфлікт виник біля одного з банків. Попередньо представники охоронної фірми зайшли до банку, де в той час перебувала група невідомих осіб. Між ними зав’язалася сварка, а надалі охоронець відкрив стрілянину у повітря.

Двох учасників конфлікту доставлено до районного управління поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею “хуліганство”.