Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.
Поліція встановила, що конфлікт виник біля одного з банків. Попередньо представники охоронної фірми зайшли до банку, де в той час перебувала група невідомих осіб. Між ними зав’язалася сварка, а надалі охоронець відкрив стрілянину у повітря.
Двох учасників конфлікту доставлено до районного управління поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею “хуліганство”.
- Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мережу псевдомінувань на Черкащині, яку координували з території РФ. Розпочато кримінальне провадження.
- Зазначимо, що з початку 2022 року в Україні триває хвиля неправдивих повідомлень про мінування. Найбільше повідомлень надходило на електрону скриньку з окупованих Росією територій або безпосередньо з РФ.