Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який напередодні влаштував стрілянину у Голосіївському районі в Києві та поранив поліцейського і двох цивільний людей.

Про це повідомили у столичній прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі до Голосіївського районного суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в Києві під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, вранці середи працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті в Києві. Власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліціянтів, постраждали дві особи. Патрульний отримав дробове поранення руки, цивільна особа — травму обличчя.

У столиці було розпочато спецоперацію для затримання зловмисника. Озброєний чоловік переховувався у своїй квартирі, поліціянти понад годину вели з ним перемовини. Паралельно відбулася евакуація мешканців будинку, територію було огороджено.