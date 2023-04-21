Про це йдеться на урядовому порталі.
В Україні затвердили порядок залучення до надання медичної допомоги окремих категорій осіб на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.
Зазначається, що залучати до надання медичної допомоги на період надзвичайного або воєнного стану зможуть:
- лікарів-інтернів;
- лікарів-спеціалістів та молодших спеціалістів із медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії;
- фармацевтичних працівників;
- студентів старших курсів за спеціальностями “Медицина”, “Медсестринство”, “Стоматологія”, “Технології медичної діагностики та лікування”, “Медична психологія”, “Фармація, промислова фармація”, “Терапія та реабілітація”, “Педіатрія” галузі знань “Охорона здоров’я”.
Крім того, для кожної категорії осіб, які залучаються до надання медичної допомоги, встановлено обов’язки, що можуть виконуватися, та умови їх виконання.
В уряді вважають, що у таки й спосіб вдасться задовольнити додаткову потребу в кадрах, що виникла у період воєнного стану. Залучення більшої кількості медиків до надання медичної допомоги забезпечить її повноту, своєчасність та безперервність для пацієнтів.
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