Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Від хвилини до 10 хв мають на порятунок побратима бійці у більшості випадків, коли поранених вдається вберегти від загибелі. Головну роль відіграє здатність військових надати допомогу якісно й оперативно.
На відео — медики евакуаційного екіпажу рятують на Запоріжжі бійця, побратими котрого не зуміли зупинити кровотечу на полі бою. Від смерті чоловіка врятував випадок — медевак зміг дістатися до позицій швидко, мав кров для переливання і здатного провести його фахівця”, – зазначили у пресслужбі.
Знання буквально рятують наших захисників і захисниць, тому у “Повернись живим” заявили, що розгортають вісім навчально-тренувальних комплексів із тактичної медицини на базі полігонів Збройних сил, щоб:
- підготувати 96 інструкторів;
- забезпечити умови для навчання ~840 бійців щодня;
- навчити ~200 тисяч військових надавати домедичну допомогу протягом року.
Для цього спільно з ІТ-компанією Ciklum фонд збирає 20 800 000 гривень на проєкт “Тримаю!”. Зараз акумульовано загалом більш як 8 млн грн https://tacmed.savelife.in.ua/.
Так, вартість одного навчально-тренувального центру становить від 1,6 до 6 млн грн, на які закуплять:
- навчальний клас — намети й систему живлення та обігріву;
- оснащення: проєктор, екран, стільці тощо;
- симуляційне обладнання, включно з тренувальними манекенами;
- розхідні матеріали: турнікети, бандажі, шини тощо;
- укладки тренувальні — базовий набір інструктора для занять з курсу ТССС ASM.
Довідка. Тактична медицина — це надання допомоги на догоспітальному етапі націлене передусім на усунення попереджуваних причин смерті, за принципами, що враховують загрозу від бойових дій чи активного стрільця.
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