Після повномасштабного вторгнення РФ наші Сили оборони виросли у рази. Більшість мобілізованих не має знань із тактичної медицини, і війську бракує для цього кваліфікованих інструкторів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Від хвилини до 10 хв мають на порятунок побратима бійці у більшості випадків, коли поранених вдається вберегти від загибелі. Головну роль відіграє здатність військових надати допомогу якісно й оперативно.

На відео — медики евакуаційного екіпажу рятують на Запоріжжі бійця, побратими котрого не зуміли зупинити кровотечу на полі бою. Від смерті чоловіка врятував випадок — медевак зміг дістатися до позицій швидко, мав кров для переливання і здатного провести його фахівця”, – зазначили у пресслужбі.

Знання буквально рятують наших захисників і захисниць, тому у “Повернись живим” заявили, що розгортають вісім навчально-тренувальних комплексів із тактичної медицини на базі полігонів Збройних сил, щоб:

підготувати 96 інструкторів;

забезпечити умови для навчання ~840 бійців щодня;

навчити ~200 тисяч військових надавати домедичну допомогу протягом року.

Для цього спільно з ІТ-компанією Ciklum фонд збирає 20 800 000 гривень на проєкт “Тримаю!”. Зараз акумульовано загалом більш як 8 млн грн https://tacmed.savelife.in.ua/.

Так, вартість одного навчально-тренувального центру становить від 1,6 до 6 млн грн, на які закуплять:

навчальний клас — намети й систему живлення та обігріву;

оснащення: проєктор, екран, стільці тощо;

симуляційне обладнання, включно з тренувальними манекенами;

розхідні матеріали: турнікети, бандажі, шини тощо;

укладки тренувальні — базовий набір інструктора для занять з курсу ТССС ASM.

Довідка. Тактична медицина — це надання допомоги на догоспітальному етапі націлене передусім на усунення попереджуваних причин смерті, за принципами, що враховують загрозу від бойових дій чи активного стрільця.