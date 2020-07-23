Луцький міськрайонний суд обрав Максиму Кривошу, який утримував у заручниках 13 пасажирів автобуса в центрі міста, запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою.

Про це повідомляють #Букви.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і заарештував Кривоша на 60 діб без права внесення застави.

“Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Кривоша Максима Степановича, 1975 року народження, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 18 вересня 2020 року включно. Без визначення розміру застави”, – йдеться в рішенні суду.

На постанову суду може бути подана апеляція протягом 5 днів. Водночас, за словами адвоката, вона подаватися не буде, оскільки сам підозрюваний цього не хоче.

Після оголошення рішення Кривош звернувся до присутніх зі словами: “Я всіх прошу чекати на продовження перформансу “антисистема”.

Кривошу інкримінують 4 статті Кримінального кодексу, а саме: ч. 1 ст. 258 (терористичний акт); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями); ст. 348 (замах на життя співробітника правоохоронного органу); ст. 147 (захоплення заручників).