Про це повідомляють #Букви.
Суд задовольнив клопотання прокуратури і заарештував Кривоша на 60 діб без права внесення застави.
“Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Кривоша Максима Степановича, 1975 року народження, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 18 вересня 2020 року включно. Без визначення розміру застави”, – йдеться в рішенні суду.
На постанову суду може бути подана апеляція протягом 5 днів. Водночас, за словами адвоката, вона подаватися не буде, оскільки сам підозрюваний цього не хоче.
Після оголошення рішення Кривош звернувся до присутніх зі словами: “Я всіх прошу чекати на продовження перформансу “антисистема”.
Кривошу інкримінують 4 статті Кримінального кодексу, а саме: ч. 1 ст. 258 (терористичний акт); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями); ст. 348 (замах на життя співробітника правоохоронного органу); ст. 147 (захоплення заручників).
- Вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
- Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.
- Президент Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, проте незабаром видалив записаний для терориста ролик.
- Після публікації Зеленського терорист сам вийшов з автобуса. Він був затриманий, а 13 його заручників випущені на свободу.