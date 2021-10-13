Суддя штату Джорджія відхилив позов проти членів виборчого комітету округу Фултон, постановивши, що позивачі, які стверджували, що на президентських виборах 2020 року відбулося фальшування з бюлетенями, надісланими поштою, більше не матимуть можливості подати до суду.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Рішення судді Вищого суду Браяна Амеро фактично заблокувало зусилля позивачів, які вимагали перерахувати 147 тисяч бюлетенів, отриманих поштою. Суддя додав, що слідчим досі не вдалося знайти доказів стосовно того, що в окрузі були порушення та фальсифікації.

За словами судді, позивачі “стверджують, що їхні голоси було нівельовано через” значну ймовірність “того, що під час оброблення бюлетенів було додано сфальшовані бюлетені”.

Робб Піттс, голова Ради комісарів округу Фултон, зреагував на рішення суду, назвавши його “перемогою демократії”.

Однак позивач, представник групи VoterGA Гарланд Фаворито сказав, що старанно готувався до процесу та хотів надати докази фальшування на слуханнях, запланованих на 15 листопада.