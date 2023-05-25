Джерело: “Суспільне” з зали суду.

Колишньому поліціянту Івану Приходьку призначили чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство. Також суд враховуватиме його строк перебування під вартою.

На користь держави з Приходька стягнуть понад 135 тисяч гривень. Він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тисяч гривень.

Володимиру Петровцю, другому правоохоронцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Інших фігурантів Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Справа Кирила Тлявова: що відомо?

31 травня 2019 року у місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, який бавився біля власного будинку, отримав вогнепальне поранення в голову. Дитину прооперували й перевезли до Києва, проте медикам не вдалося його врятувати.

Як з’ясувалося, поруч із будинком хлопчика двоє п’яних місцевих поліціянтів відкрили стрілянину по банках заради розваги. Одна з куль влучила у хлопчика.

Спершу поліціянтам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї) і за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження).

3 червня 2019 року потерпілий 5-річний хлопчик помер в Дитячій клінічній лікарні №7.

Після цього прокуратура Київської області кваліфікувала дії правоохоронців за п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ч. 4. ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень).

Після того, що сталося, поліціянтів звільнили зі служби.

4 червня 2019 року Голосіївський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох патрульних поліціянтів: Івана Приходька та Володимира Петрівця. Вже 18 липня 2019 року прокуратура повідомила про підозру 16-річному підлітку.

6 грудня 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому, в якому підозрюються поліціянти.

За версією слідства, в травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного будинку в Переяславі (Київська область), ймовірно заради розваги, здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян. У результаті одного з пострілів 5-річний Кирило Тлявов отримав смертельне поранення.

Двоє з обвинувачених — колишні працівники поліції. Також фігурантами є неповнолітній син одного з них і їхній товариш.

22 грудня 2022 року Переяславський міський районний суд звільнив з під варти Івана Приходька — четвертого обвинуваченого у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Йому призначили цілодобовий домашній арешт із зобов‘язаннями.

Вбивство Кирила Тялова: реакція суспільства на вирок

Після оголошення про вирок у соцмережах почалося обурення та дискусії з боку користувачів та лідерів думок. Зокрема, у Twitter. Громадськість переконана, що 4 роки ув’язнення за вбивство дитини — недостатньо.