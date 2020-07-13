Суд в США відтермінував виконання першої за 17 років федеральної страти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, в неділю, 12 липня, Апеляційний суд США по сьомому окрузі видав постанову, яка дозволила стратити першого федерального ув’язненого за останні 17 років — Даніеля Льюїса Лі, засудженого за вбивство сім’ї з трьох осіб.

Також протягом липня-серпня мали стратити троє чоловіків, засуджених за вбивство дітей, — Уеслі Пуркі, Дастін Хонкен і Кіт Нельсон.

У понеділок, 13 липня, суддя окружного суду США у Вашингтоні Таня Чуткан своїм рішенням зобов’язала міністерство юстиції США відкласти страту цих засуджених. Рішення було оголошено за сім годин до того, як вирок Даніеля Льюїса Лі мав бути виконаний.

Після рішення Чуткан засуджені до смертної кари зможуть продовжити судові розгляди проти нового протоколу, прийнятого в 2019 році. Відповідно до документа єдиним дозволеним лікарським засобом, використовуваним під час стратт засуджених, є пентобарбітал. Це потужний барбитурат, який при ін’єкції високої дози викликає заповнення легенів людини кривавою рідиною, змушуючи його відчувати, ніби він деякий час тоне, перш ніж він знепритомніє.

Використання пентобарбіталу, на думку медичних експертів, принесе надзвичайну біль і страждання страченим, що порушує конституційну заборону на “жорстокі та незвичайні” способи покарання. Засуджені в суді домагаються того, щоб міністерство юстиції США додало до переліку препаратів морфін або аналогічне знеболюючий засіб або дозволило здійснити страту методом розстрілу.

“Наукові докази, представлені суду, в переважній більшості випадків вказують на те, що протокол 2019 року зі великою ймовірністю може заподіяти позивачам надзвичайну біль і непотрібні страждання під час їх страт”, —вказала суддя Чуткан.

Міністерство юстиції вже заявило, що подасть апеляцію на судову заборону.