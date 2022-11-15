26 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва передав Агентству з розшуку і менеджменту активів в управління корпоративні права готелю "Кримський бриз" на суму 1,8 мільярда гривень.

Про це повідомили аналітики Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на ухвалу суду.

Готель належить компанії “Еколого-туристичний центр в Парковом”, зареєстрованої в селищі міського типу Паркове, біля Ялти. Кінцевий бенефіціар компанії – московська компанія “Рисско”, 99% акцій якої належить компанії “Газпром Добыча Оренбург”.

Своєю чергою “Газпром Добыча Оренбург” на 99% належить найбільшому російському виробнику природного газу компанії “Газпром”.

У повідомленні зазначається, що у цьому готелі відпочивають високопоставлені російські чиновники й представники близького до них бізнесу. Зокрема, в акваторії “Кримського бризу” періодично помічають яхту російського бізнесмена, друга Володимира Путіна Аркадія Ротенберга.

На території елітного готелю у 2021 році росіяни за бюджетні кошти почали будувати опріснювальну установку у той час, коли населення Криму потерпало від відсутності води.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність компанії “Газпром” до фінансування російської армії, закупівлі запасних частин до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій так званих “ДНР, “ЛНР” тощо.

27 червня готель був визнаний речовим доказом, а 18 липня на корпоративні права було накладено арешт. За даними ЗМІ, цей готель є найдорожчим готелем півострова.