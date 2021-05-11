Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував рішення Центрвиборчкому щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 громадах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляють громадянська мережа ОПОРА та державне інформагентство “Укрінформ“.

Як сповіщалося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки.

Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастянського районів Луганської області.

Незабаром після ухвалення цього рішення до Шостого апеляційного адміністративний суду Києва надійшла скарга. Позивач — Євген Байрамов — вимагав визнати протиправною та скасувати згадану постанову ЦВК.

Спершу Шостий апеляційний адмінсуд відмовився розглядати справу і передав її до Окружного адмінсуду Києва, який відмовив Байрамову у задоволені його вимог.

Так справу знову передали до Шостого апеляційного адмінсуду. У вівторок, 11 травня, суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення виборів і деяких населених пунктах Луганщини та Донеччини.

Повний текст рішення ще не оприлюднено в судовому реєстрі. Також про це рішення не інформує пресслужба суду.

У коментарі агентству “Укрінформ” речниця суду Ольга Шкіль підтвердила, що відповідне рішення було ухвалено під час судового засідання.

“Суд вирішив апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду (попередньої інстанції — ред.) — скасувати. Це була справа за адміністративним позовом Байрамова Євгена до Центральної виборчої комісії”, — поінформувала вона.

Скасоване нині рішення ЦВК викликало резонанс серед виборців Донецької та Луганської областей. Особливо у громадах, де у минулі роки відбувалися і загальнонаціональні, і місцеві вибори.

Посли “Великої сімки” висловлювали сподівання, що права виборців у цих 18 громадах буде відновлено. Однак до сьогодні вибори у цих населених пунктах призначено не було.