Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. “центр ДНР” в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення”, – йдеться в повідомленні.

Кулеба додав, що асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені.

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021

Нагадаємо, у вересні 2017 року в самопроголошеній “Донецькій Народній Республіці” заявили про відкриття так званого представництва в Марселі (Франція). Суд міста Екс-ан-Прованс (Франція) вирішив його не закривати.

Тоді у посольстві Франції в Україні заявили, що рішення суду не відображає позицію французького уряду про підтримку України.