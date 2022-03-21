Двох засуджених у Нідерландах українців випустили з-під варти, оскільки вони висловили бажання захищати Україну. Їх звинувачували у нелегальному перевезенні мігрантів.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Суд у місті Бреда звільнив з-під варти двох українців, яких звинувачували у нелегальному перевезенні людей. Заарештованим 27 та 29 років. Вони походять з Луцька. Торік у вересні їх заарештувати на яхті, на якій вони намагалися незаконно доставити у Великобританію групу албанських мігрантів.

Раніше адвокат, який представляв інтереси засуджених в суді, подав клопотання до суду з проханням звільнити його підзахисних з-під варти, оскільки вони мають бажання захищати Україну від російського вторгнення. Суд задовольнив клопотання, оскільки, на думку суддів, окреслена ситуація є серйозною підставою до звільнення, а засуджені висловлюють бажання захищати свою країну.

Проте засуджених звільняють з двома умовами: вони не мають скоювати жодних інших правопорушень та вони матимуть повернутися до місця відбуття покарання, якщо суд винесе таке рішення.