Генштаб ЗСУ повідомив актуальну інформацію щодо втрат ворога. Також у Генштабі зауважили, що бачать ознаки підготовки збройних сил Білорусі до вторгнення в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Стало відомо, що збройні сили Білорусі ведуть підготовку до вторгнення на територію України. Сили оборони України готові до відсічі, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Вторгнення до Україні всупереч волі рядових військових і більшості білорусів стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка, переконані у Генштабі.

На Поліському напрямку ворог намагається закріпитися на захоплених рубежах, очікує посилення своїх підрозділів для чергової спроби атаки на Київ. На Сіверському напрямку ворог здійснює зосередження сил для відновлення наступальних дій. Ворог був змушений відступити та перейти до оборони.

На Слобожанському напрямку ворог не проводив наступальних дій. В прикордонній Бєлгородській області ворог розшатував артилерію великої потужності. Ворог досі намагається встановити контроль над містом Ізюм.

На Донецькому напрямку ворог намагається штурмувати Рубіжне, Сєвєродонецьк та Попасну. Також була спроба прориву оборони у Верхньоторецькому, але ЗСУ далі окупантам гідну відсіч, внаслідок чого ті відступили. Продовжується оборона міста-героя Маріуполя, повідомляють у Генштабі ЗСУ. На Південнобузькому напрямку ворог також не проводив наступальних дій, а на окремих напрямках в регіоні перейшов до оборони.

Станом на 20 березня, втрати ворога становлять: 14 700 осіб особового складу, 476 танків, 1487 броньованих машин, 230 артилерійських систем, 74 РСЗВ, 44 засоби ППО, 96 літаків, 118 гелікоптерів, 3 кораблі та катера, 60 цистерн з ППМ, 21 безпілотник та 12 одиниць спеціальної техніки.

Підрахунок точних втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, а всі дані уточнюються, зауважують у Генеральному штабі ЗСУ.