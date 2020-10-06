"Європейська Солідарність" виграла в апеляційній інстанції справу про незаконну відмову у реєстрації списку партії на виборах до міської ради Кременчука.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook.

“Європейська Солідарність” виграла апеляційний суд у Харкові! Нашу партію незаконно не допускали до виборів у Кременчуці! Перемогли в суді, переможемо і на виборах!” – написав Княжицький.

Апеляційна скарга ТВК розглядалась у Другому апеляційному адміністративному суді у Харкові.

“Це рішення важливе для всієї України, оскільки ми насправді бачимо, що українці не готові жити в тоталітарних режимах, в країнах чи системах, які будують Путін чи Лукашенко. Демократія у нас існує. Це надзвичайно важливо і добре. Ми бачимо приклад, як в Кременчуку, в окремо взятому місці намагались цю демократію задушити. І очевидно, що місце, яке керується протягом багатьох років мафією, яка містить представників різних політичних сил, впливає на територіальні комісії й думає, що вони хазяї, нарешті стає вільним”, – зазначив він під час включення на телеканалі “Прямий”.

“Європейська Солідарність” перемагає. Ми перемогли в суді, переможемо на виборах. І я вам гарантую, що всі члени виборчих комісій, які навмисно затягують виборчий процес, які заперечують право громадян обирати та бути обраними – ми зробимо все для того, аби вони були притягнуті до відповідальності. Тому що вони забули, що існує кримінальна відповідальність для тих людей, які гальмують виборчий процес і не дають людям спокійно брати участь у виборах”, – попередив Княжицький.

Він наголосив, що жодних підстав для затягування виборчого процесу у ТВК не було. Це довів суд і першої, і другої інстанції.

“Можна закидати абсурдними заявами суд, можна фальсифікувати вибори, можна не допускати до виборів чесних і відповідальних людей, але справедливість все одно в нашій країні перемагає. І ми ще раз переконуємося, що Майдан відбувався недаремно, ми переконуємося, що це впливає на свідомість будь-яких громадян: і у Львові, і в Харкові, і в Кременчуці. Ми бачимо, які підтримку ми маємо в Кременчуці. Це фантастична підтримка. Це значить, що це місто оживає, і нарешті стане живим, нормальним, повноцінним європейським містом, а не мафіозним заповідником в Україні”, – переконаний Княжицький.

Народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Ірина Фріз, яка також була на суді, повідомила про деталі рішення.

“Суд не задовольнив апеляційну скаргу членів ТВК Кременчука. Рішення набирає чинності та оскарженню не підлягає. Справедливість відновлена і кандидати від “ЄС” у Кременчуці мають нарешті замість судових баталій розпочати свою виборчу кампанію. На жаль, дії членів ТВК можна трактувати як такі, що перешкоджають чесним виборам та кандидатам від єдиної опозиційної партії України”, – зазначає Ірина Фріз.

29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії “Європейська Солідарність” до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів “Європейської Солідарності” до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. Сотні небайдужих людей у Полтаві вийшли на акцію протесту проти порушень виборчого законодавства і тиску на опозицію. Учасники акції закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій із реєстрацією кандидатів.