Про це повідомляють #Букви.
У вівторок, 23 лютого, слідчий суддя Київського районного суду Харкова ухвалив рішення закрити до доступ до деяких каналів в месенджері Telegram, а саме:
- “Резидент”
- “Легитимный”
- “Картель”
- “Сплетница”
Відповідне рішення Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України листом спрямував до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про що остання сповістила на своєму сайті.
Зауважимо, що станом на 23:00 годину 24 лютого згадане рішення ще не опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.
Комісія інформує, що цим рішення передбачено “накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні цих Telegram-каналів“.
Накладення арешту, згідно з ухвалою, має відбутися шляхом “зобов’язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій закрити до них доступ” до моменту скасування цього рішення.
Ця ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, однак може бути оскаржена у п’ятиденний термін.
Що не так з цим рішенням?
Юрист Назар Чорний у коментарі #Буквам зауважив, що відповідно до Цивільного кодексу, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є:
- право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.
Ухвала суду, про яку інформує комісія, зазначає юрист, фактично передбачає закриття доступу до всього месенджера.
“В ухвалі йдеться про заборону використовувати і розпоряджатись майновими правами, які виникають у суб‘єкта такого права (яким є творець об‘єкта права інтелектуальної власності, або особи, яким це право передано на законних підставах).Така заборона зазвичай не передбачає вилучення чи обмеження безпосереднього доступу до самих об‘єктів інтелектуальної власності, лише обмеження права (і можливості) власника майнових прав розпоряджатись його майном. Якщо провести аналогію, наприклад з квартирою — ми її не закриваємо плівкою, не спалюємо, просто опечатуємо і забороняємо продавати, дарувати, передавати в іпотеку і т.д.
Щодо технічної реалізації цієї ухвали: вона видається вкрай сумнівною. Окремі канали в Telegram не мають власних адрес поза межами ідентифікаторів самого Telegram, тобто закриття доступу до будь-якого з них означає закриття доступу до всього месенджера“, — пояснив юрист.
На переконання Чорного, передбачити реакцію адміністрації месенджера Telegram важко, однак варіант з блокуванням доступу до сервісу для українців “видається найменш імовірним”.
До того ж юрист зазначив, що ухвала суду передбачає покладення обов‘язку щодо закриття доступу до каналів на невизначене коло осіб. що не є суб’єктами майнових прав інтелектуальної власності та учасниками провадження.
“Замість індивідуального характеру, ухвала має характер універсальний, що суперечить самій суті поняття заходу забезпечення кримінального провадження. Фактично, йдеться про підміну понять: заборона на вчинення дій конкретними особами підмінюється забороною для невизначеного кола осіб, що не мають стосунку до провадження. До того ж деякі з цих осіб (провайдери) мають додадкові обов’язки: вони повинні забезпечити технічну реалізацію ухвали”, — додав Чорний.
СБУ vs. Telegram-канали
1 лютого стало відомо, що кіберполіція СБУ виявила Telegram-канали, через які працювали спецслужби РФ та сіяли паніку серед українських громадян, загострювали і дестабілізували суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в країні.
За версією СБУ, спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування цих каналів.
Йшлося про низку політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів, а саме “Чорний квартал”, “Политический расклад”, “Нетипичное Запорожье”, “Тремпель Харьков”, “Одесский фраер”, “Днепр live”, “Николаев live”, “Херсон live”. В тому ж переліку опинилися згадані раніше 4 канали, до яких тепер мають закрити доступ.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не читає Telegram-канали, тому що в них “у цілому якийсь хаос і сюр”, а також є граматичні помилки.
Матеріал оновлено о 00:15, додано додатковий коментар щодо невизначеності у питанні про відповідальних за виконання рішення.