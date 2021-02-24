Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 23 лютого, слідчий суддя Київського районного суду Харкова ухвалив рішення закрити до доступ до деяких каналів в месенджері Telegram, а саме:

“Резидент”

“Легитимный”

“Картель”

“Сплетница”

Відповідне рішення Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України листом спрямував до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про що остання сповістила на своєму сайті.

Зауважимо, що станом на 23:00 годину 24 лютого згадане рішення ще не опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Комісія інформує, що цим рішення передбачено “накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні цих Telegram-каналів“.

Накладення арешту, згідно з ухвалою, має відбутися шляхом “зобов’язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій закрити до них доступ” до моменту скасування цього рішення.