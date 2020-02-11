Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не читає Telegram-канали, тому що в них "у цілому якийсь хаос і сюр", а також є граматичні помилки.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Telegram-канали я особисто не читаю. Telegram-канали я відкривав кілька разів. “Джокер” цей з’явився, “Темний лицар”, “Легітимний” є такий. По-перше, я не можу читати будь-що, де в кожному реченні страшні граматичні помилки. Мені це неприємно, чесно вам кажу. По-друге, там якийсь хаос в цілому, щось люди вигадують, пишуть про якісь наші зустрічі, якийсь “сюр”. Цей хаос дуже впливає на інформаційне поле, породжує хаос у головах, сумніви, негативні емоції”, – наголосив Зеленський.

Глава держави також заявив, що не всі люди, які сьогодні ведуть блог, влог або Telegram-канал, є журналістами.

“Я можу провести паралель: якби в хірургії кожен, хто брав би скальпель, мав би право оперувати, було б дуже багато жертв. У випадку журналістики жертви побачити важче, однак вони є. Це люди, які не можуть повернути собі репутацію. З ними працювала людина, яка не є професіоналом, але в руках у неї був цей скальпель. Знищення будь-якої професії завжди відбувається тоді, коли туди приходить непрофесіонал”, – зазначив Зеленський.

За словами президента, “журналістика – це інше”, вона “несе в собі повагу” і є “сильною альтернативною владою”.

“І мені, при всій повазі до деяких блогерів, здається, що будь-які люди, які сьогодні беруть телефон і стають “журналістами”, в цілому забруднили цю професію. Це моє бачення. При цьому у нас свобода слова, і я відстоюю, що вона має бути на високому рівні”, – повідомив Зеленський.