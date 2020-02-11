Таку заяву він зробив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
“Telegram-канали я особисто не читаю. Telegram-канали я відкривав кілька разів. “Джокер” цей з’явився, “Темний лицар”, “Легітимний” є такий. По-перше, я не можу читати будь-що, де в кожному реченні страшні граматичні помилки. Мені це неприємно, чесно вам кажу. По-друге, там якийсь хаос в цілому, щось люди вигадують, пишуть про якісь наші зустрічі, якийсь “сюр”. Цей хаос дуже впливає на інформаційне поле, породжує хаос у головах, сумніви, негативні емоції”, – наголосив Зеленський.
Глава держави також заявив, що не всі люди, які сьогодні ведуть блог, влог або Telegram-канал, є журналістами.
“Я можу провести паралель: якби в хірургії кожен, хто брав би скальпель, мав би право оперувати, було б дуже багато жертв. У випадку журналістики жертви побачити важче, однак вони є. Це люди, які не можуть повернути собі репутацію. З ними працювала людина, яка не є професіоналом, але в руках у неї був цей скальпель. Знищення будь-якої професії завжди відбувається тоді, коли туди приходить непрофесіонал”, – зазначив Зеленський.
За словами президента, “журналістика – це інше”, вона “несе в собі повагу” і є “сильною альтернативною владою”.
“І мені, при всій повазі до деяких блогерів, здається, що будь-які люди, які сьогодні беруть телефон і стають “журналістами”, в цілому забруднили цю професію. Це моє бачення. При цьому у нас свобода слова, і я відстоюю, що вона має бути на високому рівні”, – повідомив Зеленський.
- Раніше помічник Володимира Зеленського (нині голова Офісу президента) Андрій Єрмак провів зустріч із кількома журналістами та попросив їх встановити авторів анонімних Telegram-каналів.
- Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов відзначав, що в його відомстві є здогадки про те, хто стоїть за пранкером Джокером, котрий публікує в Мережі листування з політиками.
- Інтернет-пранкер Джокер відомий своїми розіграшами політиків. Він оприлюднив ряд листувань із нардепами від “Слуги народу”, із заступником міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, яка потрапила у секс-скандал із призначенням. Крім того, Джокер від імені голови Офісу президента Андрія Богдана листувався з мером Чернігова Владиславом Атрошенком.