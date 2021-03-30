Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі "Ощадбанку" проти Російської Федерації щодо відшкодування втрат у Криму, спричинених анексією півострова.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Як повідомлялося, 26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США. Сьогодні це рішення скасував апеляційний суд в Парижі.

“Ощадбанк” вважає рішення апеляційного суду помилковим з точки зору права та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці.

На переконання фінустанови, суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод та їх співвідношення з засобами захисту, який пропонує арбітраж.

“Ощадбанк” залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення паризького апеляційного суду перед Верховним cудом. Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано”, — йдеться в заяві.